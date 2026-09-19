Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde şehitler Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda anıldı

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Sabah saatlerindeki programda şehitler rahmet ve minnetle anıldı, gazilerin vatan uğruna gösterdiği fedakârlıklar yad edildi.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba katıldı. Protokol üyelerinin yanı sıra gaziler, şehit yakınları, dernek temsilcileri ve vatandaşlar da törende yer aldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Konuşmalarda, Türk milletinin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü için mücadele eden gazilerin fedakârlıkları ile şehitlerin aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, gazilerin şehitlerin emaneti olan vatan toprağına sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ise Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelelere değinerek gazilerin bu mücadelenin canlı şahitleri olduğunu dile getirdi.

Tören, şehitlikte edilen duaların ardından sona erdi.