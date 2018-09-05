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Bursa'da 11 'tırnakçı' kadın gözaltına alındı

Bursa'da 'tırnakçılık' yöntemiyle yankesicilik yapan 11 kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:31
Bursa'da 11 'tırnakçı' kadın gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde "tırnakçılık" yöntemiyle yankesicilik yaptıkları öne sürülen 11 kadın gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE YAKALANDILAR

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İznik'te çarşamba günleri kurulan pazar yerine gelen bir grubun yankesicilik yaptığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, "tırnakçılık" yöntemiyle yankesicilik yaptığı belirlenen 11 kadını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:31
  1. Bursa
  2. tırnakçılık
  3. İlçe Emniyet Müdürlüğü
  4. yankesicilik

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