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Aktüel

Bursa ve Eskişehir'de hayvan pazarlarında satışlar Kovid-19 tedbirleriyle sürüyor

Vatandaşlar pazarlara ateş ölçümleri yapılarak alınıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:24:52 -
Bursa ve Eskişehir'de hayvan pazarlarında satışlar Kovid-19 tedbirleriyle sürüyor

BURSA / ESKİŞEHİR (AA) - Bursa ve Eskişehir'de hayvan pazarlarındaki kurbanlık satışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle sürüyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki İsabey Kurban Pazarı'na gelen vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alışverişlerine arife günü de devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis güvenlik noktalarından geçen vatandaşlar, ateş ölçümlerinin ardından pazara alıyor.

Alışverişini daha önceden yapanlar da kurbanlıklarını alıp araçlarla veya yaya olarak evlerine götürüyor.

- Eskişehir

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu yakınlarında kurulan pazarda da Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca gerekli tedbirler uygulanıyor.

Kurbanlık satışlarının devam ettiği pazar yerinde uzman veteriner hekimler, Türkiye'nin değişik bölgelerinden satılmak üzere Eskişehir'e getirilen kurbanlıkların belge ve evraklarını inceleyip sağlık kontrollerini yaparak pazara girişlerine izin veriliyor.

Vatandaşlar da sosyal mesafeye uymaları ve temastan kaçınmaları konusunda uyarılıyor.

Besicilerden Mehmet Hanifi Karaçul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle çok yoğunluk olmadığını belirtti.

Ali Kılınç da 3 gündür pazarda olduğunu, küçükbaş hayvanların bin 300-bin 400 liradan satışını yaptığını kaydetti.

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