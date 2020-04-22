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Aktüel

Bursa ve çevre illerde "evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

2020-04-22 12:06:37 -
Bursa ve çevre illerde "evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına riayet etti.

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman bazı market ve fırınların önünde oluşan kuyruklara müdahale edip, sosyal mesafeyi korumaları konusunda ikaz ediyor.

Eskişehir'de yoğunluğun görüldüğü Şair Fuzuli Caddesi, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde halkın büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey caddesinde sakinlik gözlendi.

Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya hareketliliğinin düşük olduğu görüldü.

Çanakkale'de de çok sayıda kişi evinde kalarak yapılan çağrılara uydu.

Kent merkezinde daha önce yoğun olan çok sayıda caddede sessizlik yaşanırken vatandaşlar rutin işlerinin dışında evlerinden çıkmadı.

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