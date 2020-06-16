Bursa Valiliği’nden sağanak uyarısı

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada hafta başına kadar öğleden sonraki saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa Valiliği mevsim normallerine göre yağışlı giden havalarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Bölgemizde bulunan illerde (Eskişehir, Bursa Kütahya, Bilecik) mevsim normallerine göre yağışlı bir haziran ayı geçirilmektedir. Önümüzdeki hafta başına kadar ilimizde genellikle öğle saatlerinden sonra görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak, kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklenildiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.