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Yerel

Bursa Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Bursa Valiliği, Bursa ve çevre illerde yaşanacak yer yer gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:52:23 -
Bursa Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Bursa Valiliği, Bursa ve çevre illerde yaşanacak yer yer gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.


Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Bölge genelinin (Eskişehir, Bursa Kütahya, Bilecik) yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Hafta ortasına kadar görülecek yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların; bugün Kütahya, Bilecik ve Eskişehir’in kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


Yağışlı sistemin aralıklarla bugün, Salı ve Çarşamba günleri bölgemizde etkili olmaya devam etmesi, Perşembe günü Eskişehir’de etkili olduktan sonra bölgemizi terk etmesi beklenmektedir.


Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar bölgemizde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği ancak; Cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.


Rüzgarın; bugün Eskişehir ve Kütahya’da güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.


Geçerlilik Periyodu: 31.05.2020 21:00 – 04.06.2020 12:00


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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