Bursa Ulu Cami'deki skandal görüntüye tepki yağıyor

1396- 1399 tarihleri arasında I. Bayezid tarafından mimar Ali Neccar'a yaptırılan, hem dini hem de milli önemi nedeniyle yüzlerce yıldır Bursa ile birlikte tüm Türkiye'nin sembolü haline gelen Ulu Cami'de, çekilen görüntü tarihi camilerdeki sorunu yeniden gündeme taşıdı.

Allah'ın evinin içine bu şekilde girilmesi "Müslümanlara hakaret" olarak değerlendirildi.

Camiyi ziyaret için gelen gruplar herhangi bir kural ve saygı unsurunu benimsemeden camiye giriş yapmaya devam ediyor. Duyarlı müslümanlar bu durumların önüne geçilmesi için yetkilileri önlem almaya davet ediyor.