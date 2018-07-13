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Bursa Ulu Cami'deki skandal görüntüye tepki yağıyor

Bursa'nın en köklü sembollerinden biri olan Bursa Ulu Cami'de çekilen skandal görüntü duyarlı Müslümanların tepkisine neden oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:54
Bursa Ulu Cami'deki skandal görüntüye tepki yağıyor

1396- 1399 tarihleri arasında I. Bayezid tarafından mimar Ali Neccar'a yaptırılan, hem dini hem de milli önemi nedeniyle yüzlerce yıldır Bursa ile birlikte tüm Türkiye'nin sembolü haline gelen Ulu Cami'de, çekilen görüntü tarihi camilerdeki sorunu yeniden gündeme taşıdı.

Allah'ın evinin içine bu şekilde girilmesi "Müslümanlara hakaret" olarak değerlendirildi.

Camiyi ziyaret için gelen gruplar herhangi bir kural ve saygı unsurunu benimsemeden camiye giriş yapmaya devam ediyor. Duyarlı müslümanlar bu durumların önüne geçilmesi için yetkilileri önlem almaya davet ediyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:54
  1. Bursa
  2. Ulu Cami

YORUM YAZ

  • DalmanDalman25 dk önce
    Yahu girsinde nasil girerse girsin ulu cami kimsenin değil herkesin malı. Acigida girer kapalisida.vesselam.
  • gonyalı gonyalı 19 dk önce
    Camileri böyle mahluklara peşkeş çeken diyanet bu işe bir sınır getir.Yazıklar olsun
  • HaticeHatice20 dk önce
    Cok guzel bir konuya deginildi 10 gun once izmirde cenazem vardi camiye gittik gencler sortla 30 40 yaslardakiler kolsuz mini etekli 50 li 60 li ve 70 li yastakilerin hem cenaze acisindan hemde cami ve mezarlik acisindan uygun olmayan kiyafetle gelmislerdi benden baska kapali kimse yoktu resimlerini cektim ve cok uzuldum allahim nerelere geldik eskiden kadinlar camiye hatta cenazeyede gitmezlerdi artik oluye saygi bitmis bizler gencligimizde camilerde erkekler cenaze namazlarini kilar sonra gelir erkekler ayri yerde kadinlar ayri yerde oturulur evlerde kuran sesleri duyulurdu simdi bilhassa buyuk sehirlerde mutaasip ailelerin disindaki ler dinimize saygiyi bitirmis lutfen akit diyanete baski yaparsiniz muftulugemi bildirirsiniz bu rezaletlere bir son verilsin fetvaa verilsin ve kadinlarin camiye giriste kilik kiyafet sarti getirilsin aslinda bunun sebebi ak parti gelirse bizi irana benzetilecek diye feveran edildigi icin hukumet veya diyanet bu konuda gevsek davraniyor bunun gunahini ve hesabini diyanet islerindeki hocalarin ahiretteki hesabini verecektir diyanet isleri baskanligi ne yapar merak ediyorum tum camilere bir yazi gondererek bu tur olaylari engellemis olurlar lutfen akit bu ise el atin bende ist muftulugune telefon edip sikayet edecegim
  • Yunus 16Yunus 1615 dk önce
    ALLAH IN EVİNE MİNİ ETEK İLE GİRİLMEZ. İL MÜFTÜSÜ, SORUMLULAR HAKKINDA GEREĞİNİ YAPSIN.
  • MuratMurat21 dk önce
    Kesin ... konuşmayın camiye çıplak girilmez o kadar
  • GençlikGençlik29 dk önce
    Abartmayın bu kadar. Boşverin. Genç bunlar. ...
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