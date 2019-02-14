Bursa, Türkiye’nin hedeflerine liderlik etmeyi sürdürüyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin büyüyen şehri Bursa’nın ülke ekonomisinin yeni başarı hikâyelerinde baş aktör olmayı sürdüreceğini belirterek, “Bursa, sahip olduğu potansiyeli doğru hamlelerle harekete geçirdiğini bütün ekonomik parametrelerde gözler önüne seriyor. Katma değerli üretim ve ihracatla yeni bir kalkınma hamlesi başlatan Türkiye, hedeflerine Bursa gibi üretim ve ihracat merkezi şehirlerin katkılarıyla ulaşacak” dedi.

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye’nin ileri teknoloji ihracatının yüzde 60’ını, orta-ileri teknolojilerdeki ihracatının ise yüzde 80’ini 1. bölge şehirlerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Bursa’yı çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacak stratejileri hızla hayata geçirdiklerini ifade eden Burkay, “Marmara Havzası’nı ABD’deki San Francisco ve Almanya’daki Baden-Württemberg bölgesi gibi, Türkiyemizin hedeflerine çok daha yüksek katkı sağlayacak bir zenginlik merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte şehrin ortak aklı doğrultusunda 40’ı aşkın makro projeyle kent ekonomisinde yeni bir hamle gerçekleştirdik. Bursa, özellikle büyük zorluk ve engellerle karşılaştığımız son 6 yılda odamızın liderliğinde yürütülen projelerin de katkısıyla üstün bir performans sergilerken, ülkemizin moral ve motivasyon kaynağı olmayı başardı. Bursamızın Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki payı yüzde 3,9 seviyesinden yüzde 4,3’e kadar yükseldi” diye konuştu.

“2013 yılından bu yana Bursa’nın merkezî bütçeye katkısı yüzde 100’ün üzerinde arttı.” diyen Burkay, Bursa’nın kişi başına düşen gelirde de ülke ortalamasını yükselten şehirler arasında yer aldığını söyledi. Bursa’nın Türkiye’nin 2023 yılı hedefi olan 4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat hedefini bugünden yakaladığını belirterek, “Bursa’da Ar-Ge ve tasarım odaklı yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Şehrimizde Ar-Ge merkezi bulunan firma sayımızı 112’ye, tasarım merkezi bulunan firma sayısını ise 25’e taşıdık” ifadelerini kullandı.

Sanayide Bursa’nın şehir ve ülke ekonomisine katkısının her geçen yıl daha da arttığına dikkati çeken Burkay, şöyle konuştu:

“Toplam 11 bin kilometrekarelik yüzölçümünün binde 8’ini oluşturan mevcut sanayi alanlarımızın şehir ekonomisine katkısı yüzde 46’ya ulaştı. Diğer taraftan orta yüksek teknoloji yoğunluğunda Türkiye ortalaması yüzde 26 seviyesindeyken, Bursa bu rakamı 2’ye katlamayı başardı. Ancak şehir olarak yüzde 2 seviyesindeki yüksek teknolojili üretimin payını daha da yukarıya çıkarma gibi stratejik bir hedefimiz var. Ülkemizde mega endüstri bölgeleri atılımının öncü projeleri arasında yer alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz (TEKNOSAB) gibi dev bir proje sayesinde bu oranı da 4’e katlamayı hedefliyoruz.”

Altyapı çalışmalarının hızla sürdüğü TEKNOSAB’da yüksek teknoloji kapsamına giren ve yatırım koşullarını karşılayan 114 firmanın bölgenin ilk yatırımcıları olduğunu belirten Burkay, “İleri teknoloji üretimini artırmak ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak isteyen Türkiye’nin ölçek ekonomisine geçmesi de kaçınılmazdır. Bu amaçla TEKNOSAB’ın planlama aşamasında minimum parsel alanını müteşebbis heyetimizin kararı ile15 bin metrekare ile sınırladık. Bursa’daki organize sanayi bölgelerimizin tamamında 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayısı 140 iken, sadece TEKNOSAB’da 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayımız 170 adet. Ölçek ekonomisine geçişte atılmış çok önemli bir adım olan TEKNOSAB, bu anlamda diğer bölgelerimiz için de örnek teşkil edecektir.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Burkay, kent içinde dağınık olarak bulunan firmaların büyümesine öncülük etmek üzere KOBİ OSB projesini hayata geçireceklerini söyledi. Küresel Fuar Acentesi, UR-GE ve kümelenme ile Ticari Safari gibi projelerin de katkısıyla 2018 yılını bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamı olan 14,9 milyar dolarla tamamladıklarını ifade eden Burkay, “Üretimin merkezi olan Bursa’da uluslararası nitelikteki fuarlarımız da şehrin ihracatına güç katmaya devam ediyor. Yeni dönemde Bursamızın vizyonuna yakışan fuar merkezimizle dünyanın dört bir yanından gelen üreticilerimizi iş dünyamızla ve kentimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye örnek gösterilen projelerin merkezi olan Bursa, sahip olduğu potansiyeli doğru hamlelerle harekete geçirdiğinde neleri başarabildiğini gösterdi. Ekonomide katma değerli üretim ve ihracatla yeni bir kalkınma hamlesi başlatan Türkiye, hedeflerine Bursa gibi üretim ve ihracat merkezi şehirlerin katkılarıyla ulaşacak” ifadelerini kullandı.