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Aktüel Bursa Ticaret Borsasıdan ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası
Aktüel

Bursa Ticaret Borsasıdan ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:08:02 -
Bursa Ticaret Borsasıdan ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimde tablete ihtiyaç duyan öğrenciler için kampanya başlattı.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir öğrencinin eğitim imkanından uzak kalmasını istemediklerini, TOBB tarafından başlatılan tablet kampanyasına BTB olarak destek vereceklerini belirtti.

Tableti olmayan öğrencilerin EBA'ya ulaşmakta zorluk çektiğini aktaran Matlı, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz olan gençlerimiz için ne yapsak azdır. Her biri ayrı bir cevher olan çocuklarımız hayallerinin peşinden koşsun, hedefledikleri mesleklere emin adımlarla ilerlesin istiyoruz. Bu sebeple, çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan tablet desteği kampanyasına Bursa Ticaret Borsası Yönetimi, meclisi ve üyeleriyle birlikte, dün olduğu gibi bugün de her türlü desteği vermeye hazırız. Sosyal destekler konusunda son derece hassas olan Bursa iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını da uzaktan eğitime destek olmak adına başlatılan tablet yardım kampanyasına katılmaya çağırıyorum."

Matlı, tablet yardımında bulunmak isteyen hayırseverlerin toplu satın almanın verdiği fiyat avantajlarından yararlanabilmek için BTB ile iletişime geçmelerini de istedi.





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