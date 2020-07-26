Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 Bursa Teknik Üniversitesi başarı sırası

ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık başarı sıralamaları.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

Bursa Teknik Üniversitesi İşletme başarı sırası 535678 taban puanı 249,15852 1 5

Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji başarı sırası 77.585973 taban puanı 67.216320

Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji başarı sırası 361701 taban puanı 273,64167

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler başarı sırası 353749 taban puanı 275,03365

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik başarı sırası 293029 taban puanı 286,66815

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık başarı sırası 97648 taban puanı 362,80119

Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama başarı sırası 322153 taban puanı 254,95849

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği başarı sırası 72110 taban puanı 390,83548

Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik başarı sırası 253125 taban puanı 274,58470

Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği başarı sırası 70.336281 taban puanı 70.747910

Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği başarı sırası 85474 taban puanı 375,31798

Bursa Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği başarı sırası 108338 taban puanı 352,73220

Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği başarı sırası 258950 taban puanı 272,67543

Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği başarı sırası 209535 taban puanı 290,83261

Bursa Teknik Üniversitesi Kimya başarı sırası 318902 taban puanı 255,78835

Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği başarı sırası 208799 taban puanı 291,14105

Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği başarı sırası 105318 taban puanı 355,51274

Bursa Teknik Üniversitesi Matematik başarı sırası 296841 taban puanı 261,44584

Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği başarı sırası 117334 taban puanı 344,87126

Bursa Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği başarı sırası 225612 taban puanı 284,40024

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi taban puanları başarı sıralamaları

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği başarı sırası 415128 taban puanı 235,63922

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği başarı sırası 379085 taban puanı 242,43965