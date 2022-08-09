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Ekonomi Bursa Teknik Üniversitesi personel alımı yapacak
Ekonomi

Bursa Teknik Üniversitesi personel alımı yapacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle beş (5) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 12:49:00 -
Bursa Teknik Üniversitesi personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks email veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye tabi tutulamayacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi 05 Ağustos 2022

Son başvuru tarihi  19 Ağustos 2022 (Mesai saati bitimi 17.00)

Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi       26 Ağustos 2022

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi  https://www.btu.edu.tr/

Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi         02 Eylül 2022 (Mesai saati bitimi 17.00)

Açıklama          Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerektiğinde ilanı iptal edebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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