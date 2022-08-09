Bursa Teknik Üniversitesi personel alımı yapacak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle beş (5) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks email veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye tabi tutulamayacaktır.
Başvuru başlangıç tarihi 05 Ağustos 2022
Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022 (Mesai saati bitimi 17.00)
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi 26 Ağustos 2022
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi https://www.btu.edu.tr/
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi 02 Eylül 2022 (Mesai saati bitimi 17.00)
Açıklama Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerektiğinde ilanı iptal edebilir.
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