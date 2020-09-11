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Aktüel Bursa Teknik Üniversites, 21 öğrenci takımıyla TEKNOFEST'e katılacak
Aktüel

Bursa Teknik Üniversites, 21 öğrenci takımıyla TEKNOFEST'e katılacak

Öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen iki insansız uçak ve üç drone, Gaziantep'teki TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda, bir model uydu ise Tuz Gölü'ndeki TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda boy gösterecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:29:24 -
Bursa Teknik Üniversites, 21 öğrenci takımıyla TEKNOFEST'e katılacak

BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 21 öğrenci takımıyla bu yıl gerçekleştirilecek TEKNOFEST yarışmalarında mücadele edecek.

Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, üniversiteden TEKNOFEST yarışmalarına hak kazanan model uydu ve insansız hava aracı öğrenci takımları, final için yola çıktı.

Öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen iki insansız uçak ve üç drone, Gaziantep'te gerçekleştirilecek TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması'na, bir model uydu ise Tuz Gölü'nde yapılacak TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katılacak.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, törende yaptığı konuşmada, bu yıl TEKNOFEST'e üniversiteden 52 öğrenci takımının başvurduğunu söyledi.

Bu takımlardan 21'inin finale kaldığını belirten Karademir, "Gençlerimiz, Tuz Gölü'nde ve Gaziantep'te dronelar, uçaklar, sabit kanatlı, uydu, su altı araçları gibi farklı kategorilerde yarışlara katılacaklar. Öğrencilerimiz kazasız, belasız gidip çok güzel tecrübeler kazanarak, Bursa'yı temsil edecekler. Öğrencilerimiz inşallah güzel sonuçlarla gelecektir." diye konuştu.

Karademir, öğrencilerimizi yarışlara yolcu etme konusunda bir gelenek oluşturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı'nın da katıldığı törende, drone takımları, gösteri uçuşu yaptı.

Daha sonra otobüse binen öğrenciler, yarışmalara gitmek üzere yolcu edildi.

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