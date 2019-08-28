Bursa Tarihi Çarsı’da korkutan yangın Bursa’da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde bir mağazada meydana gelen yangında esnaf mallarını zor kurtardı.

Bursa’da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde bir mağazada meydana gelen yangında esnaf mallarını zor kurtardı.

Yangın, öğle saatlerinde Uzunçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen yangın çarşıda bulunan bir dükkanın çatı katında meydana geldi. Çarşı esnafı yoğun dumanların arasında mallarını kurtarmaya çalıştığı sırada olay yerine kısa sürede intikal eden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, alevleri bastırdı. Yoğun dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Yangın sırasında çarşı vatandaş trafiğine kapanırken, kısa süre sonra tekrardan ulaşıma açıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı

Esnaf, "Yangın gece olsaydı büyük bir sıkıntı yaşanabilirdi. Hemen fark edildi ve kısa sürede müdahale edildi" açıklamasında bulundu

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