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Gündem Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' olay oldu
Gündem

Bursa semalarında 'bilinmeyen cisim' olay oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşların kamerasına takılan bilinmeyen bir cisim merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:51:00 -

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler, tedirgin oldu. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan Ömer Akın, “Bomba sandık” dedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak edildi.

Yıldırım'a bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde, gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen cismi görenler, endişelendi. Mahalleli, bu anlarda gökyüzünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak konusu oldu. Yanarak, aşağı doğru düşen cismi kaydeden gençlerin, ‘Atom bombası’ diye tepki vermesi ise sosyal medyada ilgi gördü.

"Nereye düştüğünü bilmiyoruz"

Gökyüzündeki cismi kaydeden gençlerden Ömer Akın, o anları anlattı.

Arkadaşlarıyla çatıda otururken cismi fark ettiklerini belirten Akın, “Bu mahallede oturuyoruz, burada büyüdük. Terasta oturuyorduk, arkadaş gördü. Bir bakalım, dedi nedir bu, diye. Bombaya benziyordu. Gök taşı gibi bir şeydi. Zikzak çizerek düşüyordu sonra arkadaşım video çekmeye başladı. O sırada yere doğru düşmeye devam etti. Tabi nereye düştü, ne oldu, bilmiyoruz. 'Atom bombası' diye aramızda espri yaptık sonra da sosyal medyada paylaştık” dedi.

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Yorumlar

Her şeyi

Her bir şeyi ufo beklentisiyle bakar olduk
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Arif

O ne öyle yahu?!
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