Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline başladı. Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona erde. Alınan kararla köy okulları, anaokulları ve kurslarda yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü başladı. Ancak kar yağışının etkili olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın Bursa’da yüz yüze eğitim var mı?

Bursa okullar yarın var mı? Bursa yüz yüze eğitim var mı 19 Şubat

Bursa’da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları sebebiyle 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitim yapılmadı. 19 Şubat Cuma günüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.