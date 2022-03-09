Türkiye, Aybar fırtınasını bekliyor. Kar yağışının etkili olmasının beklendiği Bursa’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Bursa okullar tatil edildi mi?

Bursa okullar kaç gün tatil? Bursa valilik açıklaması 10 11 Mart tatil mi?

Kar yağışı sebebiyle Bursa’da eğitim öğretime ara verildi. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

1.10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde;

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine

- İl Müftülüğü’ ne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine,

- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

2. Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, oy birliğiyle karar verilmiştir.