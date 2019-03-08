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Bursa Milletvekili Ödünç: "Seçimi değil, gönülleri kazanmaya geldik"

Dünya Kadınlar Günü’nde Mudanyalılarla bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, seçimi değil gönülleri kazanmaya geldiklerini söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 13:35
Bursa Milletvekili Ödünç: "Seçimi değil, gönülleri kazanmaya geldik"

Dünya Kadınlar Günü’nde Mudanyalılarla bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, seçimi değil gönülleri kazanmaya geldiklerini söyledi.


Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Mudanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, ilk olarak AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü’ye sürpriz yaptı. Pasta ile Söğütlü’nün kadınlar gününü kutlayan Ödünç, daha sonra Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisini ve GİRİTYA Derneğini ziyaret etti. Ödünç, "İnşallah 31 Mart seçimlerinde Mudanya ilçemizde yapılamayanları yapan, Mudanya’yı daha ileriye götürmek için gayret gösteren bir belediye başkan adayımız var. Bizler Mudanya’da seçimi kazanmaktan önce, milletin gönüllerini kazanmaya geldik. Burada Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Murat Ünal, sadece AK Parti ve MHP değil, herkesin oyuna taliptir. İnşallah öncelikle herkesin gönlünü daha sonra ise oyunu kazanacağımıza inanıyorum. Mudanya’nın daha iyi şartlarda yönetilmesi için destek vereceğinize inanıyoruz" diye konuştu.


Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Murat Ünal ise, "Oy kullanmak 15-20 dakikalık bir vaktimizi alır. Ancak, orada verdiğimiz kararlar bir beldenin bir ülkenin 5 yılına mal oluyor. Mudanya bu sıkıntılı bedeli çok ağır bir şekilde ödedik. 22 gün sonra Mudanya halkı bizler çok önemli bir karar vereceğiz. Mudanya Allah vergisi çok güzel bir ilçemiz. Bu kaldırımlar, renksizlik, bendensin, bizdensin denmesi hiç yakışmıyor" dedi.


Kadınlara karanfil takdim eden Ödünç’e vatandaşlar büyük bir teveccüh gösterdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:35
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