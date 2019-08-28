0553 313 94 23

Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık tiryaki muhtara sigarayı bıraktırdı

AK Parti Bursa Milletvekili Dr.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:40
Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık tiryaki muhtara sigarayı bıraktırdı

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, 35 yıldır sigara içen Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım’a sigarayı bıraktırdı.


TBMM çalışmaları sonrasında "Vekil Burada Vekil Heryerde" mottosuyla ilçe ve mahalleleri ziyaretlerini aralıksız sürdüren AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı, Alemdar ve Sırameşeler mahalle Muhtarları ve AK Parti mahalle başkanları ile toplantı yaptı.


Mahallelerin sorunlarını ve beklentilerini muhtar ve mahalle başkanlarından dinleyen Esgin, mahalleleri dolaşarak yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla da biraraya geldi. Esgin, Osmangazi Belediyesi’nin mahalleye kazandırdığı Sırameşeler Spor Tesisi ve Çocuk Parkı ziyareti esnasında sigara içen 35 yıllık sigara bağımlısı Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım’ın sigarayı bırakmasına yardımcı oldu.


15 yaşından itibaren sigara içen Muhtar Zeynep Yıldırım’a, "35 yıldır sigara içiyorsun artık yeter" diyerek elindeki sigara paketini aldı. Esgin, "Muhtarımız Zeynep Yıldırım hanım bugün itibariyle 35 yıllık alışkanlığı, bağımlılığı sigaradan kurtuluyor" dedi.


Muhtar Zeynep Yıldırım da, sigarayı bırakmasına destek olan Milletvekili Mustafa Esgin’e teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da orman yangınları
    1. Muğla'da orman yangınları
    2. Kerkük'ün Tavuk ilçesine takviye güç..
    3. Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine özel..
    4. Şanlıurfa’da şüpheli çanta paniği
    5. Mardin hizmet sektöründe en çok..
    6. Türk heyetinden ’Güvenli Bölge’nin..
    7. Suriye sınırında devriye uçuşları..
    8. Antalya’da termometreler 39 dereceyi..
    9. Buz gibi limonata nasıl yapılır? Ev..
    10. Büyükşehir ekipleri yaralı Flamingo’yu..
    11. Fransa AB Komisyonu üyeliği için..
    12. Devrilen servis otobüsü alev aldı, çok..
    13. Şenler'in cenazesi Eyüp Sultan'dan..
    14. Atatürk’ün Devrekani’ye teşriflerinin..
    15. Üniversite öğrencileri, iş dünyasıyla..
    16. HDP'den Saadet Partisi'ne kayyım kıskacı
    17. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in..
    18. Mustafa Özben, FIBA Dünya Kupası’nda
    19. İrem Derici’nin evine gelen hayranına..
    20. Yer: Şanlıurfa: Tek tek toplayıp..
    21. Denizi kirleten 2 gemiye şok ceza!
    22. GÜNCELLEME - Filipinler'de yolcu..
    23. Marketteki hırsızlık kameraya yansıdı
    24. Üzerine ağaç devrilen orman işçisi..
    25. Palancıoğlu’ndan Mehmet Aydın..
    26. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    27. Akhisarspor, Taha Yalçıner'i transfer..
    28. Gaziantepli ve Etiyopyalı iş insanları..
    29. Başkan Öndeş; “Hangi taşı kaldırsak..
    30. Aktivist Thunberg, sıfır karbondioksit..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir