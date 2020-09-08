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Aktüel Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:05:34 -
Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 15 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin zorla fuhuş yaptırdıklarını ve bunun için yer temin ettiklerini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler Bursa, İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında, Kocaeli'de bir yıl önce evlendiği eşini fuhşa zorladığı ve kazandığı paralara el koyduğu iddia edilen taksici E.D'nin de bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, fuhşa zorlanan 13 kadın ve onlarla birlikte olan 59 kişinin ifadelerini de aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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