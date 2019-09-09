0553 313 94 23

Bursa menşeili ağaçlar küllerinden doğacak

Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında Bursa’yı temsil eden ağaçların çoğaltılıp şehrin uygun bölgelerine dikilmesi yönünde iş birliği protokolü imzalandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
Bursa menşeili ağaçlar küllerinden doğacak

Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında Bursa’yı temsil eden ağaçların çoğaltılıp şehrin uygun bölgelerine dikilmesi yönünde iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında 12 bin 500 fidan üretileceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya özel ağaç türlerinin başta tarihî ve kültürel miras bölgeleri olmak üzere ibadethane ve park bahçeler gibi alanlarda değerlendirileceğini söyledi.


Fidan yetiştirme ve işbirliği protokolüne; Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Orman Bölge Müdürlüğü adına da Bölge Müdürü Yalçın Akın imza attı. İlgili bürokratların da eşlik ettiği imza töreni, Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı. Alinur Aktaş, projeyle birlikte yerli ve millîkaynaklarla üretilen sembol ağaçları Bursa’ya kazandırmak istediklerini söyledi. Millî ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliği gibi kanun, kararname ve genelgelere dayanarak gerçekleştirilen proje dâhilinde 12 bin 500 adet milli fidan üreteceklerini ve bu fidanları şehrin farklı bölgelerine dikeceklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu proje ile kültürel hikâyesi olan, halkımız tarafından bilinen ve özel öneme haiz ağaçlar üretilip dikilerek, kültür mirasımız geleceğe taşınmış olacak. Yine bu sayede unutulmaya yüz tutan değerlerimizi gün yüzüne çıkararak, ağaç ve yeşil sevgisini pekiştirmeye çalışacağız” dedi.


Orman Bölge Müdürlüğü’nce üretilen ağaçların Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün kontrolünde dikileceğini, bakım ve koruma işlemlerinin yine bu birim tarafından yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, “2019-2024 yılları arasında uygulanacak proje çerçevesindegümüşî ıhlamur, erguvan, batı çınarı, doğu çınarı, at kestanesi, gülibrişim, âdî huş, şeker akça ağaçı, gladiçya, fıstıkçamı, Himalaya sediri, mazı gibi türler üretilip dikilecek” diye konuştu. Başkan Aktaş, Yeşil Bursa’ya değer katacak protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.


Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise kurumuyla alakalı çalışmalar hakkında Başkan Aktaş’ı bilgilendirdi. Akın, 12 bin 500 fidanın ‘imzalanan protokolle birlikte’ ithal edilmeden yerli kaynaklarla üretilerek 2023 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edileceğini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi
    1. Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi
    2. İspanya'da "anlaşmasız Brexit"..
    3. Başkan Kalaycı: “Modern bir altyapı ve..
    4. Suriyeli gençler, Kayseri’ye spor..
    5. Eyüpsultan’da 2019-2020 eğitim öğretim..
    6. Sosyal medyadaki yalana cevap veren..
    7. İki cezaevi firarisi yakalandı
    8. Protokole çadır, miniklere güneş
    9. TBB Yönetim Kurulu Üyesi Elibol’dan..
    10. Erdoğan'dan 'Ben Binali Yıldırım'ı çok..
    11. Kayseri Şeker Keykubadiye Saray Kazısı..
    12. Domuzlarla sokak köpekleri birbirine..
    13. Bozüyük’te 14 bin öğrenci ders başı..
    14. BM'den İdlib'e insani yardım
    15. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    16. Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl..
    17. Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı
    18. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    19. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    20. Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!