Bursa menşeili ağaçlar küllerinden doğacak

Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında Bursa’yı temsil eden ağaçların çoğaltılıp şehrin uygun bölgelerine dikilmesi yönünde iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında 12 bin 500 fidan üretileceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya özel ağaç türlerinin başta tarihî ve kültürel miras bölgeleri olmak üzere ibadethane ve park bahçeler gibi alanlarda değerlendirileceğini söyledi.

Fidan yetiştirme ve işbirliği protokolüne; Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Orman Bölge Müdürlüğü adına da Bölge Müdürü Yalçın Akın imza attı. İlgili bürokratların da eşlik ettiği imza töreni, Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı. Alinur Aktaş, projeyle birlikte yerli ve millîkaynaklarla üretilen sembol ağaçları Bursa’ya kazandırmak istediklerini söyledi. Millî ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliği gibi kanun, kararname ve genelgelere dayanarak gerçekleştirilen proje dâhilinde 12 bin 500 adet milli fidan üreteceklerini ve bu fidanları şehrin farklı bölgelerine dikeceklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu proje ile kültürel hikâyesi olan, halkımız tarafından bilinen ve özel öneme haiz ağaçlar üretilip dikilerek, kültür mirasımız geleceğe taşınmış olacak. Yine bu sayede unutulmaya yüz tutan değerlerimizi gün yüzüne çıkararak, ağaç ve yeşil sevgisini pekiştirmeye çalışacağız” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü’nce üretilen ağaçların Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün kontrolünde dikileceğini, bakım ve koruma işlemlerinin yine bu birim tarafından yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, “2019-2024 yılları arasında uygulanacak proje çerçevesindegümüşî ıhlamur, erguvan, batı çınarı, doğu çınarı, at kestanesi, gülibrişim, âdî huş, şeker akça ağaçı, gladiçya, fıstıkçamı, Himalaya sediri, mazı gibi türler üretilip dikilecek” diye konuştu. Başkan Aktaş, Yeşil Bursa’ya değer katacak protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise kurumuyla alakalı çalışmalar hakkında Başkan Aktaş’ı bilgilendirdi. Akın, 12 bin 500 fidanın ‘imzalanan protokolle birlikte’ ithal edilmeden yerli kaynaklarla üretilerek 2023 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edileceğini ifade etti.