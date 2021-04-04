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Eğitim Bursa liseleri taban puanı 2021 Bursa liseleri başarı sıralaması |Bursa liseleri kontenjanları
Eğitim

Bursa liseleri taban puanı 2021 Bursa liseleri başarı sıralaması |Bursa liseleri kontenjanları

Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bursa liseleri taban puanı 2021, Bursa liseleri başarı sıralaması ve Bursa liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:06:00 -
Bursa liseleri taban puanı 2021 Bursa liseleri başarı sıralaması |Bursa liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. LGS sınav başvurusu hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat LGS sınavına girecek olan öğrenciler kendi yaşadıkları ildeki liseleri için, taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Bursa liseleri taban puanı 2021, Bursa liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

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