Bursa-İzmir kara yolunda kamyona çarpan tır yandı
Kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kara yolunda kum yüklü kamyona çarparak yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Kerim Aytekin idaresindeki 45 ACR 391 plakalı tır, Bursa-İzmir çevre yolu diş hastanesi mevkisinde emniyet şeridinde park halinde olduğu iddia edilen kum yüklü kamyona çarptı.
Kazanın etkisiyle yakıt deposu delinen tırda yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi, polis ekipleri de kaza nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahta önlem aldı.
Büyük üzüntü yaşadığı gözlenen tır şoförü Aytekin, alevlerin söndürülmesini endişeyle izledi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.