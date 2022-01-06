Bursa-İstanbul feribotlar çalışmıyor mu? Bursa-İstanbul hangi feribot seferleri iptal
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinin bazıları şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi. Peki, hangi seferler iptal edildi.
Şiddetli rüzgar sebebiyle Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
Bursa-İstanbul feribotlar çalışmıyor mu? Bursa-İstanbul hangi feribot seferleri iptal
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.