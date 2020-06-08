Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor
BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.