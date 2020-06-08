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Aktüel

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:44:49 -
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.

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