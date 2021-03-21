Bursa imsakiye 2021 | Bursa’da sahur saat kaçta? Bursa iftar vakti ne zaman?
2021 Ramazan iftar saatleri, Bursa'da iftara ve sahur ne zaman olacağı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Ramazan ayı Ümmeti Muhammed (s.a.v) açısından çok kıymetli bir aydır. Zira Ramazan ayı, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek aydır. Onun için Ramazan’da oruç tutacaklar diyanet imsak vakitlerini sorgulamakta. Bursa imsakiye 2021, diyanet namaz vakitlerine göre, 2021 imsakiye Bursa iftar saati, sahur vakitleri ile imsak vakti Bursalılar tarafından araştırılıyor. 2021 İmsakiye Bursa imsakiyesi başa olmak üzere Diyanet ezan saatleri aylık olarak açıklanmakta. Peki Bursa imsakiye 2021 | Bursa’da sahur saat kaçta? Bursa iftar vakti ne zaman? İşte Bursa imsakiyesi.
Üç ayların sonucusu olan Ramazan ayının gölgesi İslam ülkelerinin üzerine düşmeye başladı. Ümmetin ayı olan Ramazan ayı başlangıcı merak ediliyor. 2021 Ramazan ayında oruç ibadetini yerin getirmek isteyen Müslümanlar, farz olan Ramazan orucuna niyet edecek. Peki, Ramazan ne zaman başlar ve ilk oruç hangi gün? Bursa’da iftar, sahur, imsak kaçta? İşte Bursa imsakiyesi 2021.
Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.
Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.
Bursa imsakiyesi 2021
Bursa'da ilk imsak 04:53'te olurken Bursa iftar saati ise 19:47.