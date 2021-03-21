Bursa imsakiye 2021 | Bursa’da sahur saat kaçta? Bursa iftar vakti ne zaman?

Üç ayların sonucusu olan Ramazan ayının gölgesi İslam ülkelerinin üzerine düşmeye başladı. Ümmetin ayı olan Ramazan ayı başlangıcı merak ediliyor. 2021 Ramazan ayında oruç ibadetini yerin getirmek isteyen Müslümanlar, farz olan Ramazan orucuna niyet edecek. Peki, Ramazan ne zaman başlar ve ilk oruç hangi gün? Bursa’da iftar, sahur, imsak kaçta? İşte Bursa imsakiyesi 2021.

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

Bursa imsakiyesi 2021

Bursa'da ilk imsak 04:53'te olurken Bursa iftar saati ise 19:47.