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Bursa ile Moskova arasında önemli anlaşma! İmzalar atıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği konusunda protokol imzalandı. Anlaşmaya göre, iki şehir arasında Uzay-Havacılık ve Savunma ile Makine UR-GE projeleri kapsamında ortak adımlar atılacak.

25 Şubat 2019 Pazartesi 02:48
Bursa ile Moskova arasında önemli anlaşma! İmzalar atıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzay-Havacılık ve Savunma ile Makine UR-GE projeleri kapsamında, Bursa'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya 35 kişilik bir heyet gönderildi. Ziyaret sırasında, BTSO ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası ile bir de iş birliği protokolü imzalandı.
Moskova Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, dünyada ülkelerin yerine şehirlerin rekabet içinde olduğunu ifade etti.

Vizelerin kaldırılmasına ilişkin çalışmalar

Moskova Ticaret ve Sanayi Odasının, BTSO üyeleriyle ikili iş görüşmeleri ilgi gösterdiğine dikkati çeken Şener, şunları kaydetti: "Bursa iş dünyası ile iş birliği yapmak adına Moskova'da göstermiş olduğunuz istek ve gayretten büyük memnuniyet duyduk. BTSO olarak üyelerimizin Moskova ile ticaretinde ve yeni yatırımları gerçekleştirmesi konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Moskova ekonomik büyüklüğü ve jeopolitik konumu itibariyle önemli bir şehir. Moskova sadece Rusya'nın değil, Avrasya pazarının da başkenti konumunda. İş birliği anlaşmamız, üyelerimize bu büyük pazarda yeni fırsatların kapısını aralayacak. Bursa da üretim tecrübesi ve sanayi dönüşümündeki rolüyle ülkemizin lider şehirleri arasında. Vizelerin kaldırılmasına ilişkin çalışmalarla birlikte ticaret bağlantılarının ve yatırımların ivme kazanacağına inanıyorum."

"Türk firmaları Rusya'da önemli başarılara imza attı"

Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Suren Vardanyan da Moskova'nın 20 milyona yakın nüfusu ve Rusya ekonomisi üzerindeki ağırlığıyla lokomotif şehirler arasında bulunduğunu aktardı.

Rusya'da özel ekonomi bölgelerinde vergi indirimleri uygulandığını belirten Vardanyan, "Türk firmaları uzun zamandır Rus pazarında önemli başarılara imza attı. Makine, tekstil ve bankacılıkta da Türk firmalarının yatırımları var. Uzay, havacılık ve savunma başta olmak üzere farklı sektörlerde de başarılı olacağınıza inanıyorum. Yeni iş birlikleriyle çok daha verimli çalışmalar yapabiliriz. Özellikle savunma alanında üçüncü ülkelerle de birlikte iş birliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şener ile Vardanyan, iş birliği protokolüne imza attı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 02:48
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