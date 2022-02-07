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Gündem Bursa için yoğun kar yağışı uyarısı!
Gündem

Bursa için yoğun kar yağışı uyarısı!

Bursa’da yarın sabah yağmur, akşam saatlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Bursa Valiliği vatandaşlar uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 17:13:00 -
Bursa için yoğun kar yağışı uyarısı!

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde 8 Şubat Salı günü sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şekilde başlayacak yağışların akşam saatlerinden sonra rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte kar şeklinde görüleceği, kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) beklendiğinden, sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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