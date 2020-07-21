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Aktüel

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu yeni doğumlarla artıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:12:52 -
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu yeni doğumlarla artıyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki penguen, bozkurt ve alageyik nüfusu yeni doğumlarla arttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi'nden getirilen erkek penguen ile 2019'da Hollanda'daki Burger's Hayvanat Bahçesi'nden temin edilen dişi penguenin ilk yavrusu yumurtadan çıktı.

"Bursa'da doğan ilk Afrika pengueni" olarak kayıtlara geçen ve "Kılıç" adı verilen yeni yavruyla tesisteki penguenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Alageyik ailesinin birey sayısı "Çimen" adı verilen yavruyla 6'ya, bozkurtların sayısı da yeni doğan 4 yavruyla 7'ye çıktı.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, penguen "Kılıç"a kimliğini belirleyen yeşil beyaz renkli şerit taktı.

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