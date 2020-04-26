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Aktüel

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokaklar boş kaldı

2020-04-26 11:51:25 -
Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokaklar boş kaldı

BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir ve Eskişehir, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günü sessiz geçiriyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında sükunetin hakim olduğu gözlendi.

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül ile Şair Fuzuli caddeleri ile diğer bölgeler boş kaldı.

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti.

Ali Hikmet Paşa Meydanı ile Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddeleri gibi salgın öncesi hareketli bölgelerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.

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