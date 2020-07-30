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Aktüel

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki iddialara yönelik açıklama

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:16:33 -
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki iddialara yönelik açıklama

BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel saldırı iddiasıyla sosyal medyada tutuklanması için paylaşımlar yapılan sanıkla ilgili yargılamanın sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, mağdur kadının cinsel istismara maruz kaldığı yönünde başvurusu üzerine 6 Kasım 2019'da avukatı eşliğinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personelince başvurusunun alındığı belirtildi.

Savcılık tarafından verilen talimatla şüpheli Y.E.Ç'nin evinin arandığı, mağdur G.A'nın muayenesi sonucunda Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığında konuya ilişkin 2 ayrı rapor alındığı aktarılan açıklamada, "Bursa Kriminal Polis Laboratuvarının raporuyla birlikte şüpheli hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesine 'nitelikli cinsel saldırı ve cebir, şiddet, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kamu davası açılmıştır. Yargılama Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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