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Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı madalyalara abone

Altyapısından yetiştirdiği sporcularla kupa ve madalyalar kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:48
Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı madalyalara abone

Altyapısından yetiştirdiği sporcularla kupa ve madalyalar kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Kütahya’da yapılan ‘Spor Toto U18 Atletizm Kulüpler Ligi’ final yarışlarında 10 madalya toplayarak kızlar kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Spor Toto U18 Atletizm Kulüpler Ligi’, Kütahya’da yapılan final yarışlarının ardından sona erdi. Yarışlarda Büyükşehirli sporculardan Zeynep Kuran 400 metrede 56:73 ile birinci ve 800 metrede 2:15.82 ile ikinci, Iraz Engin üç adım atlama yarışlarında 11.87 metre ile birinci ve uzun atlama yarışlarında 5.27 metre derecesiyle ikinci, İrem Aydın disk atmada 38.87 metre ile üçüncü, Zeynep Çaylak yüksek atlamada 1.75 ile ikinci, Pervin Miray Türkay 2 bin metre engellide 8:04.52 ile üçüncü olurken yeşil-beyazlı sporcular İsveç bayrak yarışını 2:18.53 ile üçüncü sırada tamamladı. Finalin ardından 2 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük ile 8 madalya toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 86 puanla Türkiye dördüncüsü oldu.



4 sporcu milli takımda


Bu sezon sergilediği performansla parmak ısırtan Büyükşehirli genç atletler, milli takım antrenörlerinin de takibine takıldı. Yeşil-beyazlı sporcular Zeynep Kuran, Zeynep Çaylak, İrem Aydın ve Iraz Engin, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 30 Haziran’da Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenecek olan ve Türkiye, Belarus ve Ukrayna U-18 milli takımlarının yarışacağı üçlü turnuvanın kadrosuna dahil edildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:48
  1. sergi

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