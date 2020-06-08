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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor başantrenör Fazıl Demirci ile yeniden anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:17:49 -
Bursa Büyükşehir Belediyespor başantrenör Fazıl Demirci ile yeniden anlaştı

BURSA (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Fazıl Demirci ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci, Büyükşehir Belediyespor'un Bursa voleybolu için önemli bir misyon yüklendiğini belirtti.

Demirci, geçen sezon yakaladıkları başarının üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yeni sezonda ligde rekabetin artacağına işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"Pandemi sebebiyle tescil edilen ligi 7'nci sırada tamamladık. Belki bu salgın olmasaydı play-off oyunlarının ardından ligi daha da yukarıda tamamlayabilirdik. Şimdi ligde 16 takım yer alacak. Küme düşen 4 takım olacak. Biz de işimizi sıkı tutacağız. Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarımıza başladık."

Fazıl Demirci, Bursa'yı voleybolda en iyi yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

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