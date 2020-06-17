  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arpad Baroti'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:26:27 -
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arpad Baroti'yi transfer etti

BURSA (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Macar pasör çaprazı Arpad Baroti ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferdeki ilk yabancı oyuncusuyla anlaştı.

Geçen sezon kadrosundan 6 sporcusuyla yoluna devam eden ve Serkan Kılıç, Anıl Tokat, Fatih Cihan, Murathan Kısal, Çağatay Durmuş, Muhammed Kaya gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak 28 yaşındaki Arpad Baroti'yi renklerine bağladı.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Dunaffer takımında başlayan Macar milli voleybolcu, sırasıyla Tonno Callipo, Vero Volley, Ansan OK Savings Bank, Citta di Castello, Berlin Recycling Volleys, Suwon KEPCO Vixtorm, Hyundai Capital Skywalkers, Narbonne Volley ve Grupa Azoty ZAKSA takımlarında forma giydi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı