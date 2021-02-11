Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım yarışması sonuçları
Bursa Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta kentsel tasarım yarışması için başvuruları sonlandırmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım yarışmasına katılanlar Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım yarışması sonuçlarını merak ediyordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çarşıbaşı kentsel tasarım proje yarışması sonuçları açıklandı. Peki Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım proje yarışmasını kazananların isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar.
Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması 31 Ocak 2021 Pazar günü sonuçlanmıştır. Projeler 08-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Muradiye Salonda sergilenecek olup yarışma sayfasında da dijital sergi yapılacaktır. Koronavirüs salgını sürecine göre kolokyum hakkında bilgilendirme yarışma sayfasından yapılacaktır.
1.ÖDÜL
Müellif
Ece Avcı (Mimar)- İstanbul Teknik Üniversitesi
Bahadır Kantarcı (Mimar)- İstanbul Gedik Üniversitesi
Yasemin Çetinkaya (Şehir Plancısı)- Yıldız Teknik Üniversitesi
Ece Kaya (Peyzaj Mimarı)- Akdeniz Üniversitesi
İlayda Akak (Mimar)- İstanbul Teknik Üniversitesi
Elif Bahar Okuyucu (Mimar)- İstanbul Teknik Üniversitesi
2.ÖDÜL
Müellif
Osman Can Bagatır (Mimar)- Dokuz Eylül Üniversitesi
Can Kalınsazlıoğlu (Mimar)- Dokuz Eylül Üniversitesi
Muhammed Harun Beyhan (Mimar)- Dokuz Eylül Üniversitesi
Gülümser Özdemir (Mimar)- Dokuz Eylül Üniversitesi
Gülfem Keskinkılınç (Şehir Plancısı)- Çankaya Üniversitesi
Buğra Kahveci (Peyzaj Mimarı)- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
3.ÖDÜL
Müellif
Fatih Yavuz (Y. Mimar)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Emre Şavural (Mimar)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pelin Yoncacı Arslan (Dr. Mimar)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hasan Hüseyin Özdurmuş (Mimar)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özlem Satı Kurtcu (Mimar)- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Zeynep Eraydın (Şehir Plancısı)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Funda Baş Bütüner (Peyzaj Mimarı/Kentsel Tasarımcı)- Bilkent Üniversitesi
Gizem Demirkol (Şehir Plancısı)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması sonuçları için tıklayın