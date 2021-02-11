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Gündem Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım yarışması sonuçları
Gündem

Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım yarışması sonuçları

Bursa Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta kentsel tasarım yarışması için başvuruları sonlandırmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım yarışmasına katılanlar Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım yarışması sonuçlarını merak ediyordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çarşıbaşı kentsel tasarım proje yarışması sonuçları açıklandı. Peki Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım proje yarışmasını kazananların isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 08:47:00 - 2021-02-11 08:52:06
Bursa Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım yarışması sonuçları

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması 31 Ocak 2021 Pazar günü sonuçlanmıştır. Projeler 08-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Muradiye Salonda sergilenecek olup yarışma sayfasında da dijital sergi yapılacaktır. Koronavirüs salgını sürecine göre kolokyum hakkında bilgilendirme yarışma sayfasından yapılacaktır.

1.ÖDÜL

Müellif

Ece Avcı (Mimar)- İstanbul Teknik Üniversitesi

Bahadır Kantarcı (Mimar)- İstanbul Gedik Üniversitesi

Yasemin Çetinkaya (Şehir Plancısı)- Yıldız Teknik Üniversitesi

Ece Kaya (Peyzaj Mimarı)- Akdeniz Üniversitesi

İlayda Akak (Mimar)- İstanbul Teknik Üniversitesi

Elif Bahar Okuyucu (Mimar)- İstanbul Teknik Üniversitesi

2.ÖDÜL

Müellif

Osman Can Bagatır (Mimar)- Dokuz Eylül Üniversitesi

Can Kalınsazlıoğlu (Mimar)- Dokuz Eylül Üniversitesi

Muhammed Harun Beyhan (Mimar)- Dokuz Eylül Üniversitesi

Gülümser Özdemir (Mimar)- Dokuz Eylül Üniversitesi

Gülfem Keskinkılınç (Şehir Plancısı)- Çankaya Üniversitesi

Buğra Kahveci (Peyzaj Mimarı)- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

3.ÖDÜL

Müellif

Fatih Yavuz (Y. Mimar)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Emre Şavural (Mimar)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Pelin Yoncacı Arslan (Dr. Mimar)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Hasan Hüseyin Özdurmuş (Mimar)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özlem Satı Kurtcu (Mimar)- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Zeynep Eraydın (Şehir Plancısı)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Funda Baş Bütüner (Peyzaj Mimarı/Kentsel Tasarımcı)- Bilkent Üniversitesi

Gizem Demirkol (Şehir Plancısı)- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması sonuçları için tıklayın

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