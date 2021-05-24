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Gündem Bursa Belediye Başkanı Aktaş’a uluslararası görev
Gündem

Bursa Belediye Başkanı Aktaş’a uluslararası görev

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulu’na seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:59:00 -
Bursa Belediye Başkanı Aktaş’a uluslararası görev

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulu’na seçildi. Sağlıklı Şehirlerin DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki çalışmalarında politik önemi olan ve yeni ortaya çıkan konularda DSÖ Avrupa’ya danışmanlık ve liderlik sunacak olan kurul, belediye başkanlarından ve meclis üyelerinden oluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSÖ Avrupa Bölgesinden 16 şehrin belediye başkanı, meclis üyesi ve ulusal ağ başkanlarından oluşan Politik Kurula seçildi.


Yeni Akit Gazetesi
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