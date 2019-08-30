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Bursa barajlarında son durum

Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı sevindirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:14
Bursa barajlarında son durum

Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı sevindirdi. İki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50’nin üzerindeyken, hiç yağış olmasa bile Bursa’nın aralık ayına kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.


Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 48.70, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 62.98 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 55.98 olarak tespit edildi.


Toplam su hacminin 37 milyon 227 bin 736 metreküp olduğu, Bursa’nın içme suyu barajlarından verilen su miktarının 429 bin 627 metreküp olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile Aralık ayına kadar sıkıntı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:14
  1. doğa

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