Bursa anket sonuçları 2019 Bursa yerel seçim oy oranları 2019

Bursa anket sonucu 2019 son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak Bursa seçim anket sonuçları 2019 da gelmeye devam ediyor. Bursa büyük şehir belediyesi anket sonuçları verilerine göre Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığıBursa için son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Bursa'da AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş ile CHP’nin adayı Mustafa Bozbey yarışmakta. İşte Son anket sonuçlarına göre Bursa anket sonuçları. Bursa yerel seçim anket sonuçları 2019, Bursa son anket sonuçları 2019, Bursa belediye anket sonuçları, Bursa belediye başkanlığı anket sonuçları son dakika.

EMAX Araştırma Şirketi aralarında Bursa'nın da bulunduğu 6 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Bursa anket sonuçları, Bursa anket sonucu, Bursa anket sonucu 2019, Bursa seçim anket sonuçları, Bursa büyükşehir anket sonuçları, Bursa da anket sonuçları, Bursa son anket sonuçları 2019, Busa Osmangazi anket sonuçları, Busa Yenişehir anket sonuçları ve oy oranları...