Bursa, akıllı yatırımları ile Güney Kore’de
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 farklı ülkeden belediye başkanlarının da katıldığı Güney Kore’deki Yaratıcı Şehirler İttifakı Zirvesi’nde, Bursa’da hayata geçirdikleri akıllı belediyecilik uygulamalarını anlattı.
Hasan Özan Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güney Kore’de düzenlenen Yaratıcı Şehirler İttifakı Zirvesi’nde, Bursa’da hayata geçirdikleri akıllı belediyecilik uygulamalarını anlattı. Güney Kore’nin ev sahipliğindeki 2019 CICA Belediye Başkanları Zirvesi, Gwangju kentinde yapıldı. ‘Yenilikçi, yaratıcı, akıllı şehirler inşa etmede yerel yönetimlerin rolü’ ana temasıyla düzenlenen Yaratıcı Şehirler İttifakı zirvesine 15 farklı ülkeden belediye başkanları katılırken, Türkiye’yi temsilen toplantıda hazır bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ve Bursa’daki akıllı şehircilik uygulamaları hakkında sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Muhammed Kürşat Gürsoy’un da katıldığı zirvede gösterilen Bursa’nın tanıtım filmi ilgiyle izlendi.