Bursa AK Gençlik teşkilatından duygulandıran Necip Fazıl Kısakürek şiiri

AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi yapılırken tribünlerde açılan pankart dikkat çekti.

Bursa AK Gençlik teşkilatına ait pankartta Başkan Erdoğan ve yerli otomobil TOGG’un fotoğraflarının üstünde Necip Fazıl Kısakürek’in Zindandan Mehmed’e Mektup şiiri yayınlandı.

‘Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın elbet bizim elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! “ yazısı tribünlerde duygulu anlara neden oldu.

İşte o şiirin tamamı;

Zindanda iki hece.Mehmed'im lafta!

Baba katiliyle baban bir safta!

Bir de geri adam,boynunda yafta...



Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!

Kavuşmak mi?..Belki ..Daha ölmedim!



Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,

Kırmızı tuğlalar altı köşeli.

Bu yol da tutuktur hapse düşeli...



Git ve gel... Yüz adım...Bin yıllık konak

Ne ayak dayanır buna ,ne tırnak!



Bir alem ki, gökler boru içinde.

Akıl almazların zoru içinde

Üstüste sorular soru içinde.



Düşün mü,konuş mu, sus mu ,unut mu?

Buradan insan mı çıkar,tabut mu?



Bir idamlık Ali vardı,asıldı

Kaydını düştüler,mühür basıldı.

Geçti gitti,birkaç günlük fasıldı



Ondan kalan,boynu bükük ve sefil;

Bahçeye diktiği üç beş karanfil...



Müdür bey dert dinler,bugün"maruzat"!

Çatık kaş...Hükumet dedikleri zat...

Beni Allah tutmuş kim eder azat?



Anlamaz;yazısız,pulsuz,dilekçem...

Anlamaz!ruhuma geçti bilekçem!



Saat beş dedi mi,bir yırtıcı zil

Sayım var, maltada hizaya dizil!

Tek yekun içinde yazıl ve çizil!



Insanlar zindanda birer kemmiyet;

Urbalarla kemik,mintanlarla et.



Somurtuş gibi bıçak,nara gibi tokat;

Zift dolu gözlerde karanlık kat kat...

Yalnız seccademin yönünde şefkat



Beni kimsecikler okşamaz madem

Öp beni alnımdan,sen öp seccadem!



Çaycı getir ilaç kokulu çaydan!

Dakika düşelim,senelik paydan!

Zindanda dakika farksız aydan



Karıştır çayını zaman erisin

Kopuk kopuk,duman duman erisin!



Peykeler,duvara mihli peykeler

Duvarda,başlardan yağlı lekeler

Gömülmüş duvara,bas bas gölgeler...



Duvar,katil duvar yolumu biçtin

Kanla dolu sünger... Beynimi içtin



Sukut...Kıvrım kıvrım uzaklık uzar

Tek nokta seçemez dünyada nazar

Yerinde mi acep,ölü ve mezar?



Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz?

Güneşe göç varda ,kalan biz miyiz?



Ses demir,su demir ve ekmek demir...

İstersen demirde muhali kemir.

Ne gelir ki elden,kader bu,emir...



Garip pencerecik,küçük daracık;

Dünyaya kapalı,Allah'a açık



Dua,dua eller karıncalanmış;

Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış

Gözyaşı bir tarla,hep yoncalanmış



Bir soluk,bir tütsü,bir uçan buğu

İplik ki incecik,örer boşluğu



Ana rahmi zahir ,şu bizim koğuş

Karanlığında nur,yeniden doğuş....

Sesler duymaktayım;Davran ve boğuş!



Sen bir devsin,yükü ağırdır devin!

Kalk ayağa,dimdik doğrul ve sevin!



Mehmed'im,sevinin ,başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin,eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!



Yarın elbet bizim,elbet bizimdir!

Gün doğmuş ,gün batmış ,ebed bizimdir