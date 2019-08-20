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Bursa Adliyesi taşınıyor

Bursa Adliyesi’ndeki bazı mahkemeler yeni yapılan Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 09:07
Bursa Adliyesi taşınıyor

Bursa Adliyesi’ndeki bazı mahkemeler yeni yapılan Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınıyor.


6 Mayıs 2016 yılında Yakın Çevre Yolu’na cepheli 83 dönümlük alanda temeli atılan Bölge Adliye Mahkemesi’nde son hazırlıklar tamamlanıyor. 20 katlı binaya Bölge Adliye Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi, İş Mahkemesi, Aile Mahkemesi, İcra Mahkemesi 2 Eylül adli yıl açılışıyla taşınacak. Daha sonra ise, Uluyol’da bulunan 20 İcra Müdürlükleri de yeni yerine geçecek. Bursa Adliyesi’nde ise taşınma işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Gemlik Açık Cezaevi’nde kalan mahkumlar, dolapları kamyonlara yüklüyor. Kamyonlara yüklenen dolaplar, Bölge Adliye Mahkemesi’ne götürülüyor.



15. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu


Öte yandan Bursa’da 14 olan Ağır Ceza Mahkeme sayısı 15’e yükseldi. Yeni kurulan 15. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Eylül adli yıl açılışından sonra hizmete girecek. 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanlığına ise 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı İsmail Yılmaz getirildi.


Toplamda 430 bin metrekarelik alana kurulacak Adalet Kampusu tamamlandığında muhteşem bir esere dönüşecek.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:07
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