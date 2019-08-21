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Bursa 10 dakikada 3 kez sallandı

Bursa 10 dakika içinde arka arkaya 3 kez sallandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26
Bursa 10 dakikada 3 kez sallandı

Bursa 10 dakika içinde arka arkaya 3 kez sallandı. Depremin merkez üssü Karacabey olarak açıklandı.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, bugün 5’er dakika arayla merkez üssü Bursa’nın Karacabey ilçesi olan hafif depremler meydana geldi. Karacabey-Kurşunlu’da saat 11.12 , 11.17 ve 11.23’te depremler meydana geldi. İlk deprem yerin 3.1 kilometre altında ve 3 şiddetinde, ikincisi yerin 5.8 kilometre derinliğinde ve 2.4 şiddetinde ve 11.23’te olan ise yerin 4.4 kilometre derinliğinde ve 2,8 şiddetinde olarak kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26
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