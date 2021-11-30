Bursa 1 Aralık okullar var mı? Yarın Bursa’da okul olacak mı?

Okullar yarın tatil mi? Bursa’da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise bugün olduğu gibi yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, açıklama yapıldı mı yarın okullar tatil mi?

Bursa 1 Aralık okullar var mı?

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bursa Valiliği duyurusu doğrultusunda bölgemizde görülen şiddetli lodos nedeniyle Salı günü üniversitemizde eğitime bir gün ara verilecektir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerinde yüz yüze eğitimin devam ettiğini kaydetti. Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını belirtti.

Bursa’da 30 Kasım Salı akşamı lodosun etkisini yitirmesi bekleniyor. Bu sebeple henüz 1 Aralık’ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.