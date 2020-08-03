Burs veren vakıflar hangileri? Burs veren kurumlar başvuru

Üniversitede okuyacak öğrenciler KYK burs ve kredi başvurusunda bulunarak şartları taşımaları halinde burs ve kredi almaya hak kazanıyor. Özel vakıf ve kurumlardan da burs alınmakta. Burs veren vakıflar burs alacak öğrenciler için bazı şartları taşımaları halinde karşılıksız burs vermekte. Üniversite öğrencilerin ya da lisans üstü öğrencilerinin haricinde okul öncesi bursu, sporcu bursu, Liseye Hazırlık (8.Sınıf) Bursu, İlköğretim (1-7.Sınıf) Bursu, Meslek Yüksek Okulu Bursu, Araştırma Öğrencileri Bursu, Lisans Bursu, Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı Bursu ve daha bir çok alanda vakıf ve özel kurumlar, üniversiteler burs veriyor.

TÜBİTAK bursu. Pek çok alanda burs imkanı sunan TÜBİTAK 15 Ekim-2 Kasım arasında başvuruları kabul edecek.

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın ilk kriteri diğer burslardan farklı olarak haftada en az 4 ya da ayda en az 16 saat bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü çalışmak. 255 TL'lik burs için başvuru tarihleri 15 Eylül'e kadar.

Ekim-Haziran ayları boyunca toplam 9 ay burs imkanı sunan Sabancı Vakfı'na başvurular, okumakta olduğunuz üniversite aracılığı ile yapılıyor. Lisans öğrencileri için 500 TL'lik burs imkanı sağlanıyor. Her yıl 400 yeni öğrenci kabul ediliyor.

İlk 15.000'deki öğrencilere 650, diğer başarılı öğrencilere 450 TL burs verecek olan Sütaş, son başvuru tarihini 20 Eylül olarak belirledi. Ara sınıftan başvuran öğrenciler için de 4 üzerinden 3.5 ortalama talep ediliyor.

Vehbi Koç Vakfı, belirli üniversiteleri kazanan öğrencilere burs imkanı sunuyor. Başvuru tarihleri Bursun bu sene ücretleri belli değil ancak geçtiğimiz sene 550 TL'ydi.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı. Vakfın burs miktarı geçtiğimiz sene aylık 300 TL olmuştu. Bunun yanı sıra bursiyerlere pek çok imkan tanıyor.

Mehmet Zorlu Vakfı, başvurular için okumakta olduğunuz üniversitenin ilgili bölümü ile iletişime geçmeniz gerek. Burs ile ilgili detaylı bilgi vakfın internet sitesinde.