Burs veren üniversiteler hangileri 2019?

Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar 2019, burs veren vakıflar olduğu gibi karşılıksız burs veren kurumlar ve karşılıksız burs veren üniversiteler de var. YKS üniversite tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılırken üniversite başvuru tercih sonuçları 6 Ağustos’da açıklandı. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite kayıtlarıyla birlikte KYK yurt başvuruları da başladı. KYK yurt başvuruları sonuçları ise 29 Ağustos’ta duyuruldu. Şimdi de öğrenciler hem KYK burs-kredi başvuru tarihini hem de burs veren üniversitelerinin hangileri olduğunu araştırıyor. Peki öğrencilere karşılıksız burs veren üniversiteler hangileri? üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar 2019, karşılıksız burs veren kurumlar 2019, burs veren kurumlar üniversite 2019.

Burs veren üniversiteler arasında burslar üniversitelere göre farklı oranlarda ve farklı başlıklar altında yer almakta. Bu burslar ÖSYM bursları, tercih bursları, akademik başarı bursları, üniversite giriş bursu, kardeş bursu, kurum bursu, özel mahrumiyet bursu, spor bursu, bilim sanat, din ve kültür bursu, IB bursu, TÜBİTAK bursu, personel bursu, ihtiyaç bursu, üniversite bursu, engelli öğrenci bursu olmak üzere farklı başlıklarda ve yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 ve yüzde 5 gibi farklı oranlarda verilmekte.

Türkiye’de öğrencilere karşılıksız burs veren üniversiteler hangileri? sorusuna geçen yıllarda öğrencilere burs veren üniversiteler ve burs oranları 2019 yılı içinde öğrencilere bir kılavuz olacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi, öğrencilerine başarı sıralamasına göre yılda 9 ay, hazırlık dahil 5 yıl süreyle burs sağlıyor. Alınan derecelere göre verilen burs miktarları:

1-100 arasındaki öğrencilere ayda 2000 TL

101-1000 arasındaki öğrencilere ayda 1500TL

1001-5000 arasındaki öğrencilere ayda 1000TL

5001-10.000 arasındaki öğrencilere ayda 700 TL

10.001-15.000 arasındaki öğrencilere ayda 600TL

15.001-20.000 arasındaki öğrencilere ayda 500 TL şeklinde.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, bu üniversiteyi ilk 5 tercihinde yazarak, ASBÜ’de bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl olmak üzere 9 ay boyunca burs imkanı sağlıyor.

SAY, EA ve Sözel puan türünde 1-1000, DİL puan türünde1-200arasında bulunan öğrenciler için aylık 1250 TL,

SAY, EA ve Sözel puan türünde 1001-3000, DİL puan türünde201-500 arasında bulunan öğrenciler için aylık 1000 TL,

SAY, EA ve Sözel puan türünde 3001-5000, DİL puan türünde 501-1000arasında bulunan öğrenciler için aylık 800 TL başarı bursu veriliyor.

Antalya Bilim Üniversitesi, Türkiye genelinde YKS’de;

İlk 100 öğrenci arasında yer alanlara 2150 TL

İlk 101-500 öğrenci arasında yer alanlara 1600 TL

İlk 501-1000 öğrenci arasında yer alanlara 1100 TL

İlk 1001-3000 öğrenci arasında yer alanlara 800 TL

İlk 3001-10.000 öğrenci arasında yer alanlara ise 450 TL burs imkanı sağlıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi, bünyesine kesin kayıt yaptıran, sıralamada;

1-100 arasındaki öğrencilere aylık 1000 TL,

101-1.000 arasındaki öğrencilere aylık 600 TL nakit destek sağlıyor.

Beykent Üniversitesi, yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde ilk 1000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 800 TL burs veriyor.

Yerleştirildiği puan türünden, Türkiye genelinde;

İlk 100 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 2500 TL,

101-500’e girenlere 9 ay süre için aylık 1500 TL,

501-1000’e girenlere 9 ay süre için aylık 750 TL,

1001-2000 ‘e girenlere 9 ay süre için aylık 500TL ödeme yapılıyor.

Bilkent Üniversitesi, SAY, EA ve SÖZ puan türlerindeki sıralamada 1-10.000 arasındaki,

DİL puan türündeki sıralamada ise 1-250 arasındaki öğrencilerine yılda 8 ay süreyle olmak üzere ayda 900 TL tutarında burs sağlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi 2018 YKS sonucunda,

SAY puan türünde ilk 20,

EA puan türünde ilk 15,

SÖZ puan türünde ilk 10,

DİL (İng) puan türünde ilk 3 sıralamasında yer alan öğrencilerine yılda 9 ay süreyle olmak üzere ayda 400 TL

Çankaya Üniversitesi, Tam Burslu programlarına 2018-ÖSYS ile yerleşen öğrencilerden yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde;

İlk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 500 TL,

251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl 9 ay süre ile ayda 250 TL burs sağlıyor.

Doğuş Üniversitesi, Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere, yerleştirme başarı sıralarına göre 2 sene hazırlık 4 sene lisans öğrenimi süresince,

MF-TM-TS bölümlerinden İlk 1000 öğrenciye her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL,

İlk 1001-3000’e 350 TL,

İlk 3001-5000’e 150 TL,

DİLiçin ise İlk 300’e 500 TL,

İlk 301-500’e 350 TLaylık burs imkanı sağlıyor.

Haliç Üniversitesi, bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıranlardan eğitim-öğretim dönemi içinde 9 ay boyunca,

İlk 250 kişiye aylık 1000 TL,

251-2000 arasına girenlere aylık 500 TL burs veriyor.

İbn Haldun Üniversitesi'nin verdiği burs oranları öğrencinin kayıt yaptırdığı programa göre farklılık gösteriyor. Öğrencilere verilen burs miktarı 1500TL, 1250 TL ve 1000 TL olarak değişiyor.

İstanbul Üniversitesi, sıralamada Türkiye genelinde ilk 200’e giren öğrencilerin İstanbul Üniversitesi’ndeki bir lisans bölümüne yerleşmeleri halinde aylık 300 TL burs imkanı sağlıyor.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde, tam burslu kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere yerleştiği programın ilgili puan türünde;

İlk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 3000 TL,

İlk 500’e girenlere 2500 TL,

İlk 1000’e girenlere ise 1750 TL burs imkanı var.

Bu burs kapsamına giremeyen tam burslu öğrenciler ise ayda 1000 TL destek bursu hakkına sahip oluyor.

Üniversite, zorunlu hazırlık sınıfı dahil senede 9 ay olmak üzere 5 sene boyunca

İlk 500 içerisinde yerleşenlere 900 TL

501 - 1.000 içerisinde yerleşenlere 660 TL

001 - 2.000 içerisinde yerleşenlere 550 TL

001 - 3.000 içerisinde yerleşenlere 330 TL

001 - 5.000 içerisinde yerleşenlere 300 TL

001 - 10.000 içerisinde yerleşenlere 250 TL burs veriyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi, tercih listesinde bu üniversiteyi ilk üç sırada tercih ederek (DİL puanı ile alan bölümler dışında) yerleşen, ilk 1000 sıralamasında yer alan öğrencilere aylık 500 TL burs sağlıyor.

DİL puanı dışında tercih yaparak yerleşen öğrencilerinden;

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İlk 10’a 2500 TL,

İlk 100’e 2000 TL,

İlk 500’e 1500 TL,

İstanbul Şehir Üniversitesi, ÖSYM puanına göre hak edilen %100, %75, %50 ve %25 indirim imkanı, İngilizce lisans programlarına yerleşen öğrenciler için: İngilizce Hazırlık Programında geçirecekleri 1+1 yıl süre ve lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca; önlisans programlarına yerleşen öğrenciler için 2 yıl süre boyunca; Türkçe lisans programlarına yerleşen öğrenciler içinse lisans öğreniminde geçirecekleri 4+1 yıl süre boyunca not ortalaması koşulu veya ders geçme başarısı aranmaksızın devam eder.

Tam burslu kontenjanlara yerleşenlerden ilk 1000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve aylık 1000 TL nakit ödeme; ilk 2000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt, ücretsiz yemek ve aylık 700 TL nakit ödeme; ilk 5000’de yer alanlara öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süreyle ücretsiz yurt ve ücretsiz yemek imkanı sunuluyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi TYT ve YKS sonucunda sayısal puan türünde yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak aşağıda verilen derecelere giren ve İTÜ’yü 1.sırada tercih edip İTÜ lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere hazırlık dahil 5 yıl boyunca 9 ay süreyle burs veriyor. Bu burslar şu şekilde dağıtılıyor:

Türkiye 1.-50. liği arası: 2500 TL

Türkiye 51-100. lüğü arası: 2000 TL

Türkiye 101-200. lüğü arası: 1500 TL

Türkiye 201-500.’lüğü arası: 1000 TL

Türkiye 501-1000. liği arası: 600 TL

İstinye Üniversitesi, derece kazanıp kendilerini tercih eden öğrencilerine yerleştikleri bölüme göre burs veriyor. Verdikleri burs miktarı 1000 TL’den 3000 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor.

Kadir Has Üniversitesi, burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıranlardan DİL puan türü hariç,

İlk 100’de yer alan öğrencilerine ayda 2500 TL,

İlk 500’de yer alanlara ayda 2000 TL,

İlk 1000’de yer alanlara ayda 1000 TL,

İlk 3000’de yer alanlara ayda 500 TL eğitim desteği sağlamaktadır.

Dereceye girerek ODTÜ’de bir lisans programını tercih eden ve kazandıkları bölümleri 1.tercihlerine yazmış olan öğrenciler, ODTÜ’den burs almaya hak kazanıyor. Hazırlıkla birlikte 5 yılı kapsayan burs,

Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel, Dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 10’a girenlere aylık 1500 TL,

Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 100’e, Sözel ve Dil puan türlerinin herhangi birinden ilk 50’ye girenlere aylık 1250 TL,

Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin herhangi birinden ilk 500’e girenlere 750 TL olarak veriliyor.