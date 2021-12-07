Burs sonuçları sorgula! 2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) öğrenciler için sağladığı burs, yurt ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son günlerde en çok arananlar listesinde yerini almakta. 2021 KYK başvuru sonuçları için artık geri sayım başladı. Üniversite eğitimleri süresince öğrenciler maddi destek sağlayanan tüm olanaklardan yararlanmak istemekte. İhtiyaç sahibi olan üniversite öğrencilerinin eğitim yaşamları boyunca karşılarına çıkan ihtiyaçları karşılayabilmeleri için devlet tarafından verilen KYK burs/kredi desteğine oldukça büyük önem arz etmekte. Peki 2021 KYK kredisi ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

20121-2022 eğitim öğretim yılı için kredi ve burs başvurusu yapan öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Bilindiği gibi burs ve öğrenim kredisinden yararlanmak isteyen üniversiteli öğrenciler 10 Kasım’da başvurularını tamamlamışlardı. Burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler o tarihten bu yana heyecanla 2021 KYK kredi burs sonuçların açıklanmasını bekliyorlar.

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz net olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs ve kredi sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptığı zaman detaylar haberde yer alacak. Ancak KYK kredi burs başvuru sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs kredi sonuçları e devlet üzerinden açıklanacak. 2021 KYK burs kredisi sorgulama yapmak için tıklayın

KYK burs kredi ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

KYK burs kredi ödemesi ne zaman yatacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.