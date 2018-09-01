Burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri KYK tarafından ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından, 2018 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce üniversite adayında üniversite kayıtları ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) yurt başvuruları heyecanı var. 3 Eylül’de başlayacak olan üniversite kayıtları ile Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım sürerken, KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler KYK burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunu da bir yandan soruyor.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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