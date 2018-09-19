Bürokraside ‘kızağa’ çekme oyunu!

Osman Yiğit Ankara Devlete millete faydalı olmanın dışında, devlet kadrolarını kendi yandaşlarıyla doldurup kurum, kuruluşları ele geçirmeye çalışan değişik çıkar gruplarının kadrolaşma faaliyetleri bir türlü sonlandırılamıyor. Söz konusu grupların bu faaliyetleri esnasında kolay lokma görülerek ayağı kaydırılan memurlar ise kızak görevlerde atıl vaziyette beklemeye devam ediyorlar. Kültür Bakanlığı’nda 36 yıl aktif hizmet vermiş Şube Müdürü pozisyonundaki bir personel, görev yaptığı birimdeki FETÖ’cüleri CİMER’e bildirmesinin hemen ardından önce uzak bir ile sürüldü. İdare mahkemesine itiraz yoluyla Ankara’ya geri dönen personel, Bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na atandı.

BU NASIL BİR PERSONEL DAİRESİ?

Bu duruma sevinen personel, tam işbaşı yapacakken bu sefer yine bir kızak birime geçici görevlendirmesinin çıktığını öğrendi. Durumu sorgulayan personele, “Dış İlişkiler Dairesi’nde görev yapabilmek için yabancı dil bilmeniz gerekiyor” yanıtı verildi. Gelişmeleri Akit’e değerlendiren söz konusu personel, Bakanlık yetkililerine yönelttiği, “Peki Personel Daire Başkanlığı, yabancı dil bilmeyen personeli neden yabancı dil zorunluluğu olan bir birime atıyor?” sorusunun cevapsız kaldığını aktardı.

BANKAMATİK MEMURLUĞUNA İSYAN!

Kendisinin 36 yıl devlete aktif hizmet verdiğini kaydeden personel, “Bizim bakanlığın birimleri yıllardır işe gelmeden maaş alan memurlarla dolu. Şimdi beni de, hep eleştirdiğim ‘bankamatik memurları’ kategorisine eklediler. Ülkenin ekonomik sıkıntılar çektiği şu dönemde böyle bir lüksümüz olmamalı diye düşünüyorum” diye konuştu.