Büro Memur-Sen’den çarpıcı zam teklifi “Az alana çok, çok alana az zam yapılsın”

Yeni Akit Ankara

Milyonlarca memur yeni yılda geçerli olacak maaş zammını merak ediyor. Son olarak Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre memura yüzde 41,69 oranında zam yapılmıştı. Memurlar merakla artış oranını beklerken, Genel Başkan Yusuf Yazgan, 2023’ün ocak ayında geçerli olacak yeni yıl maaş zammı için hükümete çağrıda bulundu.

“Düşük maaş alanlarla yüksek maaş alanlar arasındaki fark açıldı”

Yazgan, kamu çalışanlarına aynı oranda zam yapılmasının düşük maaş alanlarla yüksek maaş alanlar arasındaki maaş farkını daha da açıldığına dikkat çeken Yazgan, “Az alana çok, Çok alana az zam yapılsın önerisinde bulunan Yazgan, maaşlar arasındaki makasın daha fazla açılmaması için seyyanen zam ya da taban aylığa zam yapılmalı” dedi.

“Oransal artış gelir dağılımında eşitsizliğe yol açıyor”

Yazgan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, temmuz ayında yapılan yüzde 41,69 oranındaki zammın memur maaşları arasında ortaya çıkardığı farkı bir tabloyla anlattı. Yusuf Yazgan, maaşlardaki oransal artışın, gelir dağılımında eşitsizliğe sebep olduğunun ve beklentileri karşılayamadığının altını çizdi. Ocak 2023’te taban aylığa ya da seyyanen zam yapılması gerektiğini vurgulayan Yazgan,“Böylece sosyal adalet sağlanır ve düşük maaş alan memurların da motivasyonu artırılmış olur” görüşünü dile getirdi.