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Büro Memur-Sen üyeleri Kızılay için seferber oldu

Sen Düzce İl temsilciliği geçtiğimiz günlerde başlattığı kan bağışı kampanyasına bu sefer Büro Memur-Sen Düzce il temsilciliği destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:49:13 -
Büro Memur-Sen üyeleri Kızılay için seferber oldu

Sen Düzce İl temsilciliği geçtiğimiz günlerde başlattığı kan bağışı kampanyasına bu sefer Büro Memur-Sen Düzce il temsilciliği destek verdi.


Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın çağrısı sonrasında harekete geçen Memur-Sen, tüm Türkiye genelinde kan bağışı kampanyası başlattı. Düzce’de de geçtiğimiz günlerde Şimdi Vefa zamanı adı ile başlatılan kampanyaya Büro Memur-Sen Düzce Şubesi’de destek verdi. Kampanyanın ikinci gününde Düzce’de bir çok üyesi ile kampanyaya katıldıklarını belirten Şube Başkanı Mahmut Gazi Yılmaz: “ Şimdi vefa zamanı diyoruz. Kızılayımıza kan bağışımızı burada gelen arkadaşlarımız ile devam ettiriyoruz. İnşallah Düzce Memur-Sen olarak yaklaşık 2 bin 500 ünite kan bağışında bulunacağız” dedi.

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