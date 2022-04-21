Büro çalışanlarından eşit promosyon talebi

YENİ AKİT ANKARA

Türk Büro-Sen, Adalet Bakanlığı’ndan tüm personelin bankalarla yapılacak sözleşmelerde eşit promosyon bedelinin düzenlenmesini talep etti.

Türk Büro-Sen’in Adalet Bakanlığını gönderdiği dilekçede bankalar ile yapılacak promosyon sözleşmesine kendilerinin de bulunmasının yanı sıra promosyonların tüm personele eşit olarak belirlenmesi talep edildi. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Bahse konu düzenlenme sonrasında, değiştirilen hükümde maaşa oranlı olarak promosyon ödemesi yapılır şeklinde bir ibare yer almamasına, ilgili hükümden personele eşit olarak promosyon ödeneceği anlamının çıkacağına şüphe yoksa da, Bakanlığınızca, personele aldıkları maaşa orantılı olarak banka promosyon sözleşmeleri yapılacağı yönünde duyumlar Sendikamız Genel Merkezine ulaşmıştır. Söz konusu durum ise, düşük maaş alan personelin düşük promosyon almasına, yüksek maaş alan personelin ise yüksek promosyon almasına neden olacağından personel arasında huzursuzluk oluşmuş, çalışma barışı bozulmuştur. Keza, Genel Bütçeye dahil kamu idarelerinin şimdiye kadarki anlaşmalarında her personel için eşit promosyon tutarı belirlenmiştir. Kaldı ki, promosyon anlaşmasının kişiye özel farklılık taşıyacak şekilde düzenlenmesi, personel arasında çalışma barışının bozulmasına ve düşük maaş alan personelin dışlandığı ve düşünülmediği izlenimine kapılmasına sebebiyet verecektir. Takdir edileceği üzere, promosyonun maaş ile bir ilgisi bulunmayıp, yapılacak promosyon sözleşmesinin amacı, banka ile kurulan ilişki doğrultusunda ve mevzuat çerçevesinde personele belli bir miktar imkan sağlamaktır. Böyle bir imkanın kullanılması aşamasında ise, personeli kayırmak ve adaletsiz bir promosyon dağılımına imkan vermek kamu kurumunun itibarını zedelemekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bu kapsamda, hakkaniyete uygun olması açısından, tüm personele banka promosyon sözleşmelerinde eşit promosyon bedelinin belirlenmesi, promosyon şartnamesinin tarafımıza bildirilmesi ve yapılacak promosyon görüşmelerinde Sendikamızın katılımının sağlanması ile sonucundan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 19/f maddesi gereğince tarafımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.” ifadeleri kullanıldı.